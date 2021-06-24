Приезжающие на матчи с «Сочи» и «Краснодаром» команды обязаны будут вакцинироваться

Заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка рассказал, что футболисты команд, которые будут приезжать на гостевые матчи с «Сочи» и «Краснодаром», обязаны пройти вакцинацию от коронавируса.

«Вакцинироваться действительно важно. Иначе мы никак не сможем остановить распространение болезни. Это важно как для болельщиков, так и для футболистов, в том числе легионеров», — цитирует Коробку «РБ Спорт»

По его словам, легионеры не обязаны вакцинироваться именно препаратами из России — можно использовать и зарубежные. Что касается отказа от вакцинации, то это допустимо в случае объективных причин, но не саботажа.

«Исключения для профессиональных спортсменов? Нет, так как все должны соблюдать правила и постановления тех регионов, куда едут. Время на это есть — целый месяц. Уверен, что любой футбольный клуб в этом заинтересован и это обеспечит. Самое главное для всех нас сейчас — остановить распространение коронавируса. Тем более с учётом более опасных штаммов, которые в настоящее время появляются», — сказал Коробка.

До этого появилась информация, что с 1 августа отдыхающих в отелях Краснодарского края будут принимать только с подтверждённым сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кому противопоказана прививка.

Ранее главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о ситуации с вакцинацией от коронавируса в его команде.