Слуцкий: будем обсуждать тему вакцинации с футболистами

Короткая ссылка
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о ситуации с вакцинацией от коронавируса в его команде.
Слуцкий: будем обсуждать тему вакцинации с футболистами
  • © Kay Int Veen / ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«У нас весь привит от коронавируса только тренерский и административный штат. Лично я привился уже давно. Из футболистов же никто не привит. Сегодня мы будем обсуждать эту тему. Потому что она, учитывая большое количество легионеров в команде, достаточно деликатная. Будем смотреть, как выходить из данной ситуации и возможно ли привиться футболистам основного состава», — приводит слова Слуцкого «БИЗНЕС Online».

По итогам прошлого сезона «Рубин» занял четвёртое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 53 очка.

Ранее Кварацхелия был включён в число претендентов на награду Golden Boy.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить