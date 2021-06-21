Слуцкий: будем обсуждать тему вакцинации с футболистами

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о ситуации с вакцинацией от коронавируса в его команде.

«У нас весь привит от коронавируса только тренерский и административный штат. Лично я привился уже давно. Из футболистов же никто не привит. Сегодня мы будем обсуждать эту тему. Потому что она, учитывая большое количество легионеров в команде, достаточно деликатная. Будем смотреть, как выходить из данной ситуации и возможно ли привиться футболистам основного состава», — приводит слова Слуцкого «БИЗНЕС Online».

По итогам прошлого сезона «Рубин» занял четвёртое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 53 очка.

Ранее Кварацхелия был включён в число претендентов на награду Golden Boy.