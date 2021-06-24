В РПЛ сообщили, что в ближайшее время состоится совещание оперштаба по поводу вакцинации

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Пресс-атташе Российской премьер-лиги (РПЛ) Дмитрий Зеленов прокомментировал заявление заместителя губернатора Краснодарского края Андрея Коробки, который заявил, что невакцинированные футболисты не смогут приехать на выездные матчи с «Краснодаром» и «Сочи».
В РПЛ сообщили, что в ближайшее время состоится совещание оперштаба по поводу вакцинации
  • РИА Новости

«В ближайшее время пройдёт совещание оперштаба, где будет обсуждаться в том числе и этот вопрос. Вместе с тем хотим отметить, что в регулировании санитарного регламента Лига опирается только на официальные постановления органов исполнительной власти», — цитирует Зеленова Sport24.

До этого появилась информация, что с 1 августа отдыхающих в отелях Краснодарского края будут принимать только с подтверждённым сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кому противопоказана прививка.

Ранее сообщалось, что приезжающие на матчи с «Сочи» и «Краснодаром» команды обязаны будут вакцинироваться.

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