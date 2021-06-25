Медведев сыграет со Штруффом на старте Уимблдона

Состоялась жеребьёвка основной сетки мужского одиночного разряда третьего в сезоне турнира Большого шлема — Уимблдона.

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев начнёт своё выступление на турнире матчем с немцем Яном-Леннардом Штруффом.

Андрей Рублёв сыграет с аргентинцем Федерико Дельбонисом, Карен Хачанов — с американцем Маккензи Макдональдом, а Аслан Карацев — с французом Жереми Шарди.

Первая ракетка мира и действующий чемпион Уимблдона серб Новак Джокович на старте турнира сыграет с британцем Джеком Дрэйпером.

Уимблдон-2021 пройдёт с 28 июня по 11 июля.

Ранее сообщалось, что Медведев сыграет в паре с Карацевым на Олимпиаде в Токио.