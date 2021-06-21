Медведев сыграет в паре с Карацевым на Олимпиаде в Токио

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал сочетания российских теннисистов для выступления в парном разряде на летних Олимпийских играх в Токио.

По словам Тарпищева, которые передаёт ТАСС, в парном разряде выступят: Вера Звонарёва — Елена Веснина и Вероника Кудерметова— Анастасия Павлюченкова, Андрей Рублёв — Карен Хачанов и Даниил Медведев — Аслан Карацев.

«С сочетанием в миксте мы определимся непосредственно в Токио. Но предполагаем, что первую пару составят Веснина и Карацев, а по поводу второй склоняемся к сочетанию Рублёв — Кудерметова», — добавил Тарпищев.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на год и пройдут с 23 июля по 8 августа 2021-го.

Ранее сообщалось, что Тарпищев назвал состав женской сборной России по теннису на Игры в Токио.