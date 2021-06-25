Почётный президент РФС поддержал решение УЕФА отменить правило выездного гола

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отмене правила выездного гола.

«Данный вопрос давно обсуждался. Если в УЕФА приняли такое решение, значит, так нужно. Я полностью поддерживаю нововведение», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Согласно новому постановлению УЕФА, отныне в соревнованиях под эгидой союза в случае равного счёта между командами после двухматчевого противостояния будет играться дополнительное время, а не производиться подсчёт мячей, забитых на выезде.

Ранее Динияр Билялетдинов отреагировал на решение УЕФА об отмене правила выездного гола.