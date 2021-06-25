Почётный президент РФС поддержал решение УЕФА отменить правило выездного гола
«Данный вопрос давно обсуждался. Если в УЕФА приняли такое решение, значит, так нужно. Я полностью поддерживаю нововведение», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».
Согласно новому постановлению УЕФА, отныне в соревнованиях под эгидой союза в случае равного счёта между командами после двухматчевого противостояния будет играться дополнительное время, а не производиться подсчёт мячей, забитых на выезде.
Ранее Динияр Билялетдинов отреагировал на решение УЕФА об отмене правила выездного гола.