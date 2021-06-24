Билялетдинов о решении УЕФА отменить правило выездного гола: двоякое мнение по этому поводу

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Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов отреагировал на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отмене правила выездного гола.

«У меня двоякое мнение по этому поводу. Грандиозные камбэки, такие как «Барселона» — ПСЖ, «Ливерпуль» — «Барселона», уйдут в прошлое. Будет потеряна интрига выездного гола. В то же время — не знаю, насколько это перевесит — команда, проигрывающая у себя дома с определённым счётом, стратегию на гостевой матч может менять», — приводит слова Билялетдинова «Матч ТВ».

При этом он считает, что может упасть и зрелищность матчей. По его мнению, на решение могла повлиять финансовая составляющая, так как многие клубы не хотят терять деньги из-за гола на выезде.

«Понятно, что футбол движется вперёд, но лично мне классические правила импонируют больше», — подытожил Билялетдинов.

Согласно новому постановлению УЕФА, отныне в соревнованиях под эгидой союза в случае равного счёта между командами после двухматчевого противостояния будет играться дополнительное время, а не производиться подсчёт мячей, забитых на выезде.

Ранее Александр Мостовой рассказал, в чём проблема решения об отмене правила выездного гола.

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