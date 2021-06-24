Билялетдинов о решении УЕФА отменить правило выездного гола: двоякое мнение по этому поводу
«У меня двоякое мнение по этому поводу. Грандиозные камбэки, такие как «Барселона» — ПСЖ, «Ливерпуль» — «Барселона», уйдут в прошлое. Будет потеряна интрига выездного гола. В то же время — не знаю, насколько это перевесит — команда, проигрывающая у себя дома с определённым счётом, стратегию на гостевой матч может менять», — приводит слова Билялетдинова «Матч ТВ».
При этом он считает, что может упасть и зрелищность матчей. По его мнению, на решение могла повлиять финансовая составляющая, так как многие клубы не хотят терять деньги из-за гола на выезде.
«Понятно, что футбол движется вперёд, но лично мне классические правила импонируют больше», — подытожил Билялетдинов.
Согласно новому постановлению УЕФА, отныне в соревнованиях под эгидой союза в случае равного счёта между командами после двухматчевого противостояния будет играться дополнительное время, а не производиться подсчёт мячей, забитых на выезде.
Ранее Александр Мостовой рассказал, в чём проблема решения об отмене правила выездного гола.