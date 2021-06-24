Мостовой рассказал, в чём проблема решения об отмене правила выездного гола
- Reuters
«Если мы отменяем правило гостевого гола, то матч превращается в одну игру. Интрига будет немного погибать. Много нюансов и неточностей, разговоров на эту тему будет много», — сказал Мостовой в эфире «Матч ТВ».
Согласно новому постановлению УЕФА, отныне в соревнованиях под эгидой союза в случае равного счёта между командами после двухматчевого противостояния будет играться дополнительное время, а не производиться подсчёт мячей, забитых на выезде.
Ранее Юрий Сёмин назвал правильным решение УЕФА об отмене правила выездного гола.