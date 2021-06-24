Мостовой рассказал, в чём проблема решения об отмене правила выездного гола

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отмене правила выездного гола.

«Если мы отменяем правило гостевого гола, то матч превращается в одну игру. Интрига будет немного погибать. Много нюансов и неточностей, разговоров на эту тему будет много», — сказал Мостовой в эфире «Матч ТВ».

Согласно новому постановлению УЕФА, отныне в соревнованиях под эгидой союза в случае равного счёта между командами после двухматчевого противостояния будет играться дополнительное время, а не производиться подсчёт мячей, забитых на выезде.

Ранее Юрий Сёмин назвал правильным решение УЕФА об отмене правила выездного гола.