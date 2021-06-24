Сёмин назвал правильным решение УЕФА об отмене правила выездного гола

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отмене правила выездного гола.

«Наверное, всё правильно и справедливо. Я не думаю, что это убьёт зрелищность в футболе. На это можно смотреть по-другому. Два одинаковых матча, где нужно постоянно атаковать. В любом случае нужно забить на один гол больше. Я поддерживаю это решение! Жизнь и футбол продолжаются. Всегда происходят определённые изменения. Все это касается и нас всех», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что над нововведением работали настоящие профессионалы, привлекались люди, которые всё знают в футболе.

Согласно новому постановлению УЕФА, отныне в соревнованиях под эгидой союза в случае равного счёта между командами после двухматчевого противостояния будет играться дополнительное время, а не производиться подсчёт мячей, забитых на выезде.

Ранее в Госдуме поддержали решение об отмене правила выездного гола.