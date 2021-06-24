Сёмин назвал правильным решение УЕФА об отмене правила выездного гола

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отмене правила выездного гола.
Сёмин назвал правильным решение УЕФА об отмене правила выездного гола
  • Reuters

«Наверное, всё правильно и справедливо. Я не думаю, что это убьёт зрелищность в футболе. На это можно смотреть по-другому. Два одинаковых матча, где нужно постоянно атаковать. В любом случае нужно забить на один гол больше. Я поддерживаю это решение! Жизнь и футбол продолжаются. Всегда происходят определённые изменения. Все это касается и нас всех», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что над нововведением работали настоящие профессионалы, привлекались люди, которые всё знают в футболе.

Согласно новому постановлению УЕФА, отныне в соревнованиях под эгидой союза в случае равного счёта между командами после двухматчевого противостояния будет играться дополнительное время, а не производиться подсчёт мячей, забитых на выезде.

Ранее в Госдуме поддержали решение об отмене правила выездного гола.

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