Министр спорта МО высказался об обязательной вакцинации перед матчами с «Краснодаром» и «Сочи»

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отреагировал на информацию о том, что футболисты обязаны вакцинироваться перед тем, как приехать на выездные матчи с «Краснодаром» и «Сочи».

«Вакцинация — правильная и нужная вещь. В Московской области сейчас тоже идёт большой процесс вакцинации населения. Что касается спортсменов, то тут лига должна будет рассмотреть определённые исключения. Не все футболисты с российскими паспортами. Вряд ли мы сможем обязать спортсмена пройти вакцинацию. Плюс, мы не можем лезть никому в вены без разрешения Олимпийского комитета», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что это касается всех спортсменов, а не только футболистов. По его словам, персонал клубов точно будет прививаться.

«Самая лучшая вакцина в России. Это неоспоримо. Опять же, мы не можем заставить спортсмена с иностранным паспортом вакцинироваться именно российской вакциной. Думаю, что лига применит терапевтические исключение, которые будут распространяться на спортсменов», — добавил Терюшков.

Напомним, что заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка заявил, что невакцинированные футболисты не смогут приехать на выездные матчи с «Краснодаром» и «Сочи».

До этого появилась информация, что с 1 августа отдыхающих в отелях Краснодарского края будут принимать только с подтверждённым сертификатом о вакцинации, за исключением тех, кому противопоказана прививка.

Ранее в РПЛ сообщили, что в ближайшее время состоится совещание оперштаба по поводу вакцинации.