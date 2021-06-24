Отец футболиста ЦСКА Влашича в очередной раз заявил, что сыну нужен новый вызов

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Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА и сборной Хорватии по футболу Николы Влашича, заявил, что его сыну необходим новый вызов.
Отец футболиста ЦСКА Влашича в очередной раз заявил, что сыну нужен новый вызов
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Россия и Москва прекрасны, я могу говорить об этой стране и об этом городе только лучшее. Но в мире есть более сильные лиги и клубы, к тому же Николе неплохо бы быть поближе к дому. Он много сделал для ЦСКА и многого добился на индивидуальном уровне, но команда не всегда была готова следовать за ним. Я бы сказал, что Николе нужен новый вызов», — цитирует Влашича-старшего Slobodna Dalmacija.

Влашич перешёл в ЦСКА из «Эвертона» летом 2018 года на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили игрока у английского клуба. В минувшем сезоне Влашич провёл 34 матча, забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач. 

Ранее Влашич прокомментировал выход Хорватии в плей-офф Евро-2020.

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