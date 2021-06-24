Газизов рассказал о финансовых проблемах «Уфы»

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов рассказал о финансовых проблемах в клубе.

«Клуб пока что находится в нормальном состоянии. Пока всё так, как и было раньше. Подушка безопасности у нас есть, она и была раньше. Мы полтора года живём в таких условиях. Для нас это не в новинку. Поэтому мы ищем новых футболистов, которых будем развивать. Если так пойдёт дальше, то при любой возможности будем их продавать. Бюджет нужно пополнять. Самое главное, чтобы клуб всегда был на плаву», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

Также функционер отметил, что клуб не получает денег из государственного бюджета.

«Полтора года назад клубу был урезан бюджет. Всё время мы в этом урезанном бюджете находимся. Живём на свои деньги. Вначале бюджет был урезан на 50%. А сейчас — абсолютно ноль. Мы не первый год уже в РПЛ. Наш клуб заточен на зарабатывание, чтобы создавать себе определённую подушку», — рассказал Газизов.

В сезоне-2020/21 «Уфа» заняла 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее Газизов высказался о публикации подробностей его контракта со «Спартаком».