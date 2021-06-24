Шалимов: я не поддерживаю отмену правила выездного гола

Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Шалимов высказался о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить правило выездного гола для всех турниров под своей эгидой.

«Я этот вердикт не поддерживаю. Мне кажется, что, когда ты играешь дома на заполненном стадионе, то должен иметь преимущество, иначе болельщики поймут, что нет разницы, играть дома или на выезде. Вспоминается противостояние «Реала» и менхенгладбахской «Боруссии» в 1/8 финала Кубка УЕФА-1985/86. В первом матче немцы на своей арене одержали победу — 5:1, а на ответную игру приехали, что называется, «на отдыхе». Но мадридцам нужно было забить четыре на «Сантьяго Бернабеу», чтобы пройти дальше, и это все понимали. В итоге «Реал» добился своей цели, вышел в четвертьфинал. Представьте, если бы «правила выездного гола» не существовало и «Боруссия» выиграла бы по пенальти? Вышло бы не совсем справедливо. Потому преимущество своего поля должно быть всегда. И в современном футболе такие примеры есть, например встреча ПСЖ и «Барселоны» в Лиге чемпионов», — сказал Шалимов RT.

Согласно новому постановлению УЕФА, отныне в соревнованиях под эгидой Союза в случае равного счёта между командами после двухматчевого противостояния будет играться дополнительное время, а не производиться подсчёт мячей, забитых на выезде.

Ранее в УЕФА объявили, что с нового сезона правило выездного гола перестанет действовать.