Источник: «Наполи» интересуется футболистом «Спартака» Айртоном

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Итальянский «Наполи» проявляет интерес к защитнику московского «Спартака» Айртону.
Источник: «Наполи» интересуется футболистом «Спартака» Айртоном
  • © ФК «Спартак»

Об этом сообщает Eurostavka. По информации источника, представитель игрока Карлос Лейта обменивается информацией с «Наполи» с целью изучить возможность трансфера. 

Айртон перешёл в «Спартак» летом 2019 года. В минувшем сезоне РПЛ бразилец сыграл в 27 матчах, забил два мяча и отметился четырьмя результативными передачами. Контракт Айртона со «Спартаком» действует до июня 2024 года.

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