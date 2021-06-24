Источник: «Наполи» интересуется футболистом «Спартака» Айртоном
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Об этом сообщает Eurostavka. По информации источника, представитель игрока Карлос Лейта обменивается информацией с «Наполи» с целью изучить возможность трансфера.
Айртон перешёл в «Спартак» летом 2019 года. В минувшем сезоне РПЛ бразилец сыграл в 27 матчах, забил два мяча и отметился четырьмя результативными передачами. Контракт Айртона со «Спартаком» действует до июня 2024 года.
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