В Госдуме поддержали решение «Ахмата» судиться с Google

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Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищёв отреагировал на блокировку официального YouTube-канала ФК «Ахмат» компанией Google.
В Госдуме поддержали решение «Ахмата» судиться с Google
  • © Пресс-служба ФК «Ахмат»

«Это беспредел! Зачем вмешивать спорт в политику? «Ахмат» — это ведущий клуб Чечни. В нём занимаются много детишек. Правильно, что клуб подаёт в суд и решает вопрос в правовом поле. Необходимо использовать все ресурсы, чтобы отстоять свои права», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

«Ахмат» подал иск к корпорации Google в арбитражный суд Москвы. Причиной обращения в суд стало блокирование официального канала клуба на YouTube.

Ранее в «Ахмате» подтвердили, что начали судебное разбирательство с Google.

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