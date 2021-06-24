В «Ахмате» подтвердили, что начали судебное разбирательство с Google

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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал решение клуба подать в суд на компанию Google за блокировку официального канала клуба на YouTube.
В «Ахмате» подтвердили, что начали судебное разбирательство с Google
  • Reuters

«Спорт нейтрален, он находится вне политики. Мы убеждены, что право на свободу информации и право на спорт получат законную защиту как в рамках российской правовой системы, так и со стороны уполномоченных международных институтов. Мы уверены в поддержке международного спортивного сообщества», — цитирует Айдамирова официальный сайт клуба.

10 декабря 2020 года Минфин США включил ФК «Ахмат» в новый санкционный список. Из-за данных санкций Google заблокировала YouTube-канал, на котором размещались ролики о жизни клуба и футболе в России.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» подал в суд на Google.

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