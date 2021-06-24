В «Ахмате» подтвердили, что начали судебное разбирательство с Google
- Reuters
«Спорт нейтрален, он находится вне политики. Мы убеждены, что право на свободу информации и право на спорт получат законную защиту как в рамках российской правовой системы, так и со стороны уполномоченных международных институтов. Мы уверены в поддержке международного спортивного сообщества», — цитирует Айдамирова официальный сайт клуба.
10 декабря 2020 года Минфин США включил ФК «Ахмат» в новый санкционный список. Из-за данных санкций Google заблокировала YouTube-канал, на котором размещались ролики о жизни клуба и футболе в России.
Ранее сообщалось, что «Ахмат» подал в суд на Google.