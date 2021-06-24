Бразилия победила Колумбию в матче Кубка Америки по футболу
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Встреча проходила на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос» в Рио-де-Жанейро и завершилась со счётом 2:1.
В составе сборной Бразилии забитыми мячами отметились Роберто Фирмино и Каземиро. В составе команды Колумбии — Луис Диас.
Таким образом, Бразилия набрала шесть очков и расположилась на первом месте в турнирной таблице группы B. Колумбия с четырьмя очками идёт на второй позиции.
Ранее сообщалось, что Эквадор и Перу сыграли вничью в матче Кубка Америки по футболу.