Бразилия победила Колумбию в матче Кубка Америки по футболу

Сборная Бразилии одержала победу над национальной командой Колумбии в матче четвёртого тура группового этапа Кубка Америки по футболу 2021 года.

Встреча проходила на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос» в Рио-де-Жанейро и завершилась со счётом 2:1.

В составе сборной Бразилии забитыми мячами отметились Роберто Фирмино и Каземиро. В составе команды Колумбии — Луис Диас.

Таким образом, Бразилия набрала шесть очков и расположилась на первом месте в турнирной таблице группы B. Колумбия с четырьмя очками идёт на второй позиции.

Ранее сообщалось, что Эквадор и Перу сыграли вничью в матче Кубка Америки по футболу.