Эквадор и Перу сыграли вничью в матче Кубка Америки по футболу

Сборные Эквадора и Перу сыграли вничью в матче четвёртого тура группового этапа Кубка Америки по футболу 2021 года.

Встреча проходила на стадионе «Олимпико Педро Лудовико» в Гоянии и завершилась со счётом 2:2.

В составе сборной Эквадора забитыми мячами отметились Ренато Тапиа и Эдуар Пресиадо. В составе сборной Перу — Джанлука Лападула и Андре Каррильо.

Таким образом, Эквадор набрал два очка и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице группы B. Перу, набрав четыре очка идёт на третьей позиции. Лидирует с шестью очками Бразилия.

Ранее сообщалось, что Аргентина победила Парагвай в матче Кубка Америки по футболу.