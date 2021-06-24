Эквадор и Перу сыграли вничью в матче Кубка Америки по футболу
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Встреча проходила на стадионе «Олимпико Педро Лудовико» в Гоянии и завершилась со счётом 2:2.
В составе сборной Эквадора забитыми мячами отметились Ренато Тапиа и Эдуар Пресиадо. В составе сборной Перу — Джанлука Лападула и Андре Каррильо.
Таким образом, Эквадор набрал два очка и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице группы B. Перу, набрав четыре очка идёт на третьей позиции. Лидирует с шестью очками Бразилия.
Ранее сообщалось, что Аргентина победила Парагвай в матче Кубка Америки по футболу.