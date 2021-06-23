ПХК ЦСКА заключил новый контракт с Окуловым

Московский хоккейный клуб ЦСКА объявил о заключении нового контракта с форвардом Константином Окуловым.

Об этом сообщает официальный сайт клуба. Контракт между ЦСКА и Окуловым рассчитан на два года.

Окулов присоединился к армейцам в сезоне-2017/18. В прошлом регулярном чемпионате КХЛ форвард провёл 55 матчей, набрав 49 (18 + 31) очков. В плей-офф на его счету 20 (6 + 14) очков. Окулов стал лучшим бомбардиром и ассистентом плей-офф сезона-2020/21. В сезоне-2018/19 вместе с ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что Капризов может покинуть «Миннесоту» и вернуться в ЦСКА.