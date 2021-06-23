В Венгрии на тренировке скончался 18-летний футболист

Игрок клуба третьего дивизиона чемпионата Венгрии по футболу «Андрашида» Виктор Марселл скончался во время тренировки.

Об этом сообщает пресс-служба команды. 18-летний игрок упал на газон во время тренировки, которая проходила 21 июня, и потерял сознание.

«Товарищи по команде и тренер тут же бросились на помощь молодому футболисту. Они начали реанимацию под руководством скорой помощи, с которой они до момента её приезда находились на телефонной связи. Приехавшие врачи долго боролись за жизнь нашего футболиста, но, к сожалению, уже не смогли его спасти», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее сообщалось, что скончался генеральный директор БК «Нижний Новгород» Хайретдинов.