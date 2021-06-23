Витория: мне не нравится работать, когда в команде много игроков
- РИА Новости
«Хочу сказать, что ребята, которые вернулись из аренды, хорошо себя показывают. Когда приму решение по ним? Надо подождать, когда все игроки вернутся из сборных. После сбора в Австрии можно будет иметь какую-то информацию. Мы отталкиваемся от интересов клуба. Если молодому футболисту нужна практика, то решим вопрос с арендой. Мне не нравится работать, когда в команде слишком много игроков. Я хочу иметь по два исполнителя на каждую позицию. В случае точечного усиления можем добавить третьего. Команда должна быть сбалансирована», — сказал Витория на пресс-конференции.
На посту главного тренера красно-белых португалец сменил немецкого специалиста Доменико Тедеско.
Ранее Витория высказался об ошибке Зобнина в матче с Данией.