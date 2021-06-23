Витория: мне не нравится работать, когда в команде много игроков

Новый главный тренер московского «Спартака» Руй Витория рассказал о подготовке команды к новому сезону и комплектовании состава.

«Хочу сказать, что ребята, которые вернулись из аренды, хорошо себя показывают. Когда приму решение по ним? Надо подождать, когда все игроки вернутся из сборных. После сбора в Австрии можно будет иметь какую-то информацию. Мы отталкиваемся от интересов клуба. Если молодому футболисту нужна практика, то решим вопрос с арендой. Мне не нравится работать, когда в команде слишком много игроков. Я хочу иметь по два исполнителя на каждую позицию. В случае точечного усиления можем добавить третьего. Команда должна быть сбалансирована», — сказал Витория на пресс-конференции.

На посту главного тренера красно-белых португалец сменил немецкого специалиста Доменико Тедеско.

Ранее Витория высказался об ошибке Зобнина в матче с Данией.