Гинер опроверг слухи о разногласиях с председателем совета директоров ЦСКА Орешкиным

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал слухи о разногласиях с председателем совета директоров клуба Максимом Орешкиным.

«Это не так. Я как управлял командой, так и управляю. То, что у нас сейчас появились партнёры, совет директоров, — это очень хорошо. Максим Станиславович занимается не трансферами или назначением тренеров, а очень сильно помогает со спонсорами и финансированием», — сказал Гинер в интервью YouTube-каналу ЦСКА.

По словам президента ЦСКА, корпорация ВЭБ.РФ очень сильно помогает клубу, но в спортивную часть не вмешивается.

22 апреля 2020 года ВЭБ.РФ стала основным владельцем ЦСКА. 8 мая 2020 года член наблюдательного совета компании Максим Орешкин стал председателем совета директоров ЦСКА.

Ранее Гинер заявил, что ЦСКА не будет покупать игроков в летнее трансферное окно.