Медиадиректор «Спартака» ответил на вопрос о Telegram-канале жены Федуна

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Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов ответил на вопрос о Telegram-канале Заремы Салиховой, жены владельца клуба Леонида Федуна.
Медиадиректор «Спартака» ответил на вопрос о Telegram-канале жены Федуна
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Я не читаю Telegram-канал Заремы. Я на неё не подписан. Вот и всё», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Салихова в мае объявила о выходе из совета директоров «Спартака», после чего она завела Telegram-канал, где неоднократно подвергала критике сотрудников клуба.

В минувшем сезоне «Спартак» занял второе место в Российской премьер-лиге и вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Ранее совет директоров «Спартака» отреагировал на высказывания Салиховой.

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