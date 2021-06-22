Медиадиректор «Спартака» ответил на вопрос о Telegram-канале жены Федуна
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«Я не читаю Telegram-канал Заремы. Я на неё не подписан. Вот и всё», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».
Салихова в мае объявила о выходе из совета директоров «Спартака», после чего она завела Telegram-канал, где неоднократно подвергала критике сотрудников клуба.
В минувшем сезоне «Спартак» занял второе место в Российской премьер-лиге и вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.
Ранее совет директоров «Спартака» отреагировал на высказывания Салиховой.