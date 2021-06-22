Совет директоров «Спартака» отреагировал на высказывания Салиховой

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Московский футбольный клуб «Спартак» опубликовал заявление совета директоров по поводу высказываний Заремы Салиховой, жены владельца красно-белых Леонида Федуна.
Совет директоров «Спартака» отреагировал на высказывания Салиховой
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Отмечается, что это сделано в связи с активными обсуждениями в прессе слов Салиховой, которые могут затрагивать деловую репутацию «Спартака».

«Мы считаем необходимым заявить, что Зарема Салихова по её собственному желанию больше не входит в состав совета директоров и не занимает каких-либо постов в клубе. Слова госпожи Салиховой могут быть расценены исключительно как мнение частного лица, не имеющее отношения к официальной позиции или политике ФК «Спартак» Москва», — написано в заявлении на сайте клуба.

В минувшем сезоне «Спартак» занял второе место в Российской премьер-лиге и вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Салихова назвала ожидаемым поражение России от Дании на Евро-2020.

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