В IIHF заявили, что пытаются быстрее найти решение по участию игроков НХЛ в Олимпиаде
- РИА Новости
«Участие игроков НХЛ в Олимпийских играх, которые пройдут в Пекине, активно обсуждается всеми заинтересованными сторонами», — цитирует Бржизу ТАСС.
По его словам, IIHF делает всё возможное для участия игроков НХЛ в ОИ-2022.
«На данный момент мы по-прежнему можем сказать, что идёт рабочий процесс, мы стремимся найти решение как можно скорее», — добавил Бржиза.
Напомним, что прошлые зимние Игры в Пхёнчхане прошли без игроков НХЛ.
Ранее Никита Кучеров повторил достижение Ягра и Лемье по ассистам в плей-офф НХЛ.