В IIHF заявили, что пытаются быстрее найти решение по участию игроков НХЛ в Олимпиаде

Член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Петр Бржиза сообщил, что организация пытается как можно скорее найти решение по поводу возможного участия игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Участие игроков НХЛ в Олимпийских играх, которые пройдут в Пекине, активно обсуждается всеми заинтересованными сторонами», — цитирует Бржизу ТАСС.

По его словам, IIHF делает всё возможное для участия игроков НХЛ в ОИ-2022.

«На данный момент мы по-прежнему можем сказать, что идёт рабочий процесс, мы стремимся найти решение как можно скорее», — добавил Бржиза.

Напомним, что прошлые зимние Игры в Пхёнчхане прошли без игроков НХЛ.

Ранее Никита Кучеров повторил достижение Ягра и Лемье по ассистам в плей-офф НХЛ.