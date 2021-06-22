Кучеров повторил достижение Ягра и Лемье по ассистам в плей-офф НХЛ
- © Reuters
Кучеров восьмой раз за карьеру в плей-офф НХЛ отдал три результативные передачи в одном матче, тем самым повторив достижение Адама Оутса, Яромира Ягра и Марио Лемье. Рекордсменами по количеству подобных матчей являются Уэйн Гретцки (28), Марк Мессье (12), Пол Коффи и Даг Гилмор (оба — по 11).
Россиянин продлил серию матчей с голевыми передачами до восьми игр. Притом за последние 20 лет только трём игрокам удавалось выдать более длительные ассистентские серии в плей-офф — Микко Рантанен, Натан Маккиннон и Йохан Франзен (у всех по девять игр). Среди россиян серию из восьми игр с ассистами в розыгрыше Кубка Стэнли 2013 года провёл Евгений Малкин.
Ранее сообщалось, что три передачи Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ.