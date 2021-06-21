Глава ФИФА: важно, чтобы ЧМ по пляжному футболу состоялся в России

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поделился мнением о предстоящем чемпионате мира по пляжному футболу в России.

Он отметил, что 21 июня в рамках организации турнира обсуждались предстоящие церемонии открытия и закрытия соревнований, финансирование турнира, а также планы по строительству пятитысячного стадиона.

«Пляжный футбол — очень красивый и эмоциональный вид спорта. Сборная России по пляжному футболу выступает блестяще, демонстрирует прекрасные результаты. Традиционно это одна из топ-команд. Сейчас, в такой сложной ситуации, когда весь мир страдает из-за возникшей пандемии, очень важно, чтобы такое событие, как чемпионат мира, состоялось в России — нужно подарить людям надежду на лучшее и веру в то, что пандемия скоро закончится», — приводит слова Инфантино пресс-служба оргкомитета ЧМ по пляжному футболу в России.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдёт с 19 по 29 августа в Москве. В России турнир состоится впервые.

Ранее Инфантино высказался о встрече с президентом России Владимиром Путиным.