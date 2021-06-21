Инфантино: приятно видеть, какую большую поддержку Путин оказывает футболу

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Сегодня мы провели встречу с президентом России Владимиром Путиным. Очень приятно видеть, какую большую поддержку он лично оказывает нашему виду спорта и предстоящему турниру, мы также видим поддержку со стороны Москвы и Российского футбольного союза. Россия сможет вновь гордиться проведением такого крупного соревнования, как пляжный чемпионат мира», — приводит слова Инфантино пресс-служба оргкомитета ЧМ по пляжному футболу в России.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдёт с 19 по 29 августа в Москве. В России турнир состоится впервые.

Ранее сообщалось, что Путин обсудил с президентом ФИФА подготовку Катара к проведению ЧМ по футболу.