Инфантино: приятно видеть, какую большую поддержку Путин оказывает футболу

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Инфантино: приятно видеть, какую большую поддержку Путин оказывает футболу
  • Reuters

«Сегодня мы провели встречу с президентом России Владимиром Путиным. Очень приятно видеть, какую большую поддержку он лично оказывает нашему виду спорта и предстоящему турниру, мы также видим поддержку со стороны Москвы и Российского футбольного союза. Россия сможет вновь гордиться проведением такого крупного соревнования, как пляжный чемпионат мира», — приводит слова Инфантино пресс-служба оргкомитета ЧМ по пляжному футболу в России.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдёт с 19 по 29 августа в Москве. В России турнир состоится впервые.

Ранее сообщалось, что Путин обсудил с президентом ФИФА подготовку Катара к проведению ЧМ по футболу.

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