Путин 21 июня встретится с главой ФИФА Инфантино

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Президент России Владимир Путин сегодня, 21 июня, встретится с президентом Международного союза футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино.
Путин 21 июня встретится с главой ФИФА Инфантино
  • Reuters

«В Кремле сегодня также будет Джанни Инфантино. Много вопросов нужно обсудить: и наследие чемпионата мира по футболу, и взаимодействие с Россией в плане следующего чемпионата мира», — рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Также Инфантино посетит матч Евро-2020 в Санкт-Петербурге между сборными Бельгии и Финляндии. Поединок состоится на «Газпром Арене» 21 июня. Начало — в 22:00 мск.

Ранее Путин заявил, что угроза коронавируса ещё не отступила.

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