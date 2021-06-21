Путин заявил, что угроза коронавируса ещё не отступила

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Президент России Владимир Путин заявил, что угроза коронавируса в России ещё не отступила.
Путин заявил, что угроза коронавируса ещё не отступила
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

Об этом заявил президент на встрече с депутатами Госдумы VII созыва.

«К сожалению, угроза коронавируса ещё не отступила. В ряде регионов ситуация даже обострилась, как вы знаете», — сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что в России удалось смягчить самый первый и наиболее жёсткий удар эпидемии и выиграть время для мобилизации системы здравоохранения и российских учёных, которые разработали вакцину.

RT вёл трансляцию.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость коронавирусом у лиц до 40 лет выросла в два раза.

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