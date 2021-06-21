Президент «Барселоны»: проект Суперлиги жив

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что каталонский клуб продолжает поддерживать проект европейской Суперлиги и не будет приносить извинения перед Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Президент «Барселоны»: проект Суперлиги жив
  • Reuters

«Мы говорили с другими клубами, нам нравится то, что было предложено. Мы сказали им, что наши члены должны будут одобрить вступление на следующей ассамблее. Было бы логично организовать голосование до 30 июня. Но сейчас, поскольку данного формата не существует, я не буду просить вас голосовать. Проект жив, я настаиваю. Мы всё ещё пытаемся начать диалог с УЕФА. Мы не будем извиняться за попытку создания турнира. Мы не будем извиняться перед УЕФА за то, что хотим быть хозяевами своей судьбы. По крайней мере пока я президент», — цитирует Лапорту ESPN.

В апреле девять из 12 клубов-основателей вышли из проекта Суперлиги. От участия на данный момент не отказались только «Барселона», «Реал» и «Ювентус».

Ранее сообщалось, что «Барселона» объявила о трансфере футболиста сборной Нидерландов Депая.

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