«Атланта» обыграла «Филадельфию» в плей-офф НБА и вышла в финал конференции

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В седьмом матче полуфинальной серии Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хоукс» обыграла «Филадельфию Севенти-Сиксерз».
«Атланта» обыграла «Филадельфию» в плей-офф НБА и вышла в финал конференции
  • © Reuters

Встреча, проходившая в «Уэллс Фарго-центре» в Филадельфии, завершилась со счётом 103:96 в пользу гостей.

Самым результативным в составе «Атланты» стал Кевин Уэртер, набравший 27 очков. За «Филадельфию» дабл-дабл из 31 очка и 11 подборов заработал Джоэл Эмбиид.

Счёт в серии стал 4:3 в пользу «Атланты», которая вышла в финал Восточной конференции. Соперником «Хоукс» будет «Милуоки Бакс».

Ранее трипл-дабл Букера помог «Финиксу» победить «Клипперс» на старте серии финала Западной конференции НБА.

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