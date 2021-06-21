Трипл-дабл Букера помог «Финиксу» победить «Клипперс» на старте серии финала Западной конференции НБА

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«Финикс Санз» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в первом матче серии финала Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Финиксе, завершилась со счётом 120:114 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Санз» стал Девин Букер, оформивший трипл-дабл из 40 очков, 13 подборов и 11 ассистов. Ещё 20 очков команде принёс Деандре Эйтон.

В составе «Клипперс» 34 очка набрал Пол Джордж. Реджи Джексон записал в свой актив 24 очка. Лидеры команды Кавай Леонард и разыгрывающий Крис Пол участия в матче не принимали.

Счёт в серии до четырёх побед стал 1:0 в пользу «Санз». Вторая игра состоится в Финиксе 23 июня.

Ранее сообщалось, что «Милуоки» победил «Бруклин» и вышел в финал Восточной конференции НБА.

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