Трипл-дабл Букера помог «Финиксу» победить «Клипперс» на старте серии финала Западной конференции НБА
Встреча, прошедшая в Финиксе, завершилась со счётом 120:114 в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком «Санз» стал Девин Букер, оформивший трипл-дабл из 40 очков, 13 подборов и 11 ассистов. Ещё 20 очков команде принёс Деандре Эйтон.
В составе «Клипперс» 34 очка набрал Пол Джордж. Реджи Джексон записал в свой актив 24 очка. Лидеры команды Кавай Леонард и разыгрывающий Крис Пол участия в матче не принимали.
Счёт в серии до четырёх побед стал 1:0 в пользу «Санз». Вторая игра состоится в Финиксе 23 июня.
Ранее сообщалось, что «Милуоки» победил «Бруклин» и вышел в финал Восточной конференции НБА.