Боец UFC Мурадов: для меня нет ничего постыдного в том, чтобы самому вытереть пол в зале

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Узбекский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) рассказал, планирует ли он строительство новых залов или центров подготовки.
Боец UFC Мурадов: для меня нет ничего постыдного в том, чтобы самому вытереть пол в зале
  • Reuters

«Да, есть планы построить бесплатные залы для детей. У нас уникальный менталитет, особое отношение к гостям. К сожалению, со временем это уходит. А в зале плохому не научат. Я до сих пор могу собрать мусор или вытереть пол. Для меня в этом нет ничего постыдного. Да, я Махмуд Мурадов, но я такой же, как и все. Поэтому я и хочу в первую очередь привить своим ученикам дисциплину», — сказал он в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Мурадов поддержал идею проводить перед боем два взвешивания.

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