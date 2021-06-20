Боец UFC Мурадов: для меня нет ничего постыдного в том, чтобы самому вытереть пол в зале

Узбекский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) рассказал, планирует ли он строительство новых залов или центров подготовки.

«Да, есть планы построить бесплатные залы для детей. У нас уникальный менталитет, особое отношение к гостям. К сожалению, со временем это уходит. А в зале плохому не научат. Я до сих пор могу собрать мусор или вытереть пол. Для меня в этом нет ничего постыдного. Да, я Махмуд Мурадов, но я такой же, как и все. Поэтому я и хочу в первую очередь привить своим ученикам дисциплину», — сказал он в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Мурадов поддержал идею проводить перед боем два взвешивания.