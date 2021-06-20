Моуринью раскритиковал систему VAR в футболе

Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением о влиянии системы VAR на футбол.

«Если подойти объективно и прагматично, должен сказать, что я больше не праздную голы. По моему опыту, каждый раз, когда мои игроки забивали, я первым делом смотрел на судью. Если он бежал к центру поля, я сразу начинал праздновать. Сейчас я смотрю вверх, на экран, и на монитор рядом со мной, жду и считаю мяч забитым, только когда матч возобновляется с центра поля. Большая разница в эмоциональном смысле», — цитирует Моуринью GQ.

По словам тренера, до VAR в футболе была система определения гола, которая ему нравилась.

«Я был на первых встречах, когда мы обсуждали возможность введения VAR. Тогда нам говорили, что VAR создаётся для исправления очевидных ошибок. Но на деле получилось другое», — сказал он.

Моуринью отмечает, что обладающие властью люди должны предпринять серьёзные шаги в вопросе VAR.

«Судьи хотят, чтобы VAR помогал им избегать серьёзных ошибок, но этого не происходит. Футбол и эмоции вокруг него меняются. Те, кто принимает решения, должны учесть это», — сказал тренер.

Ранее Моуринью высказал мнение об Эдене Азаре.