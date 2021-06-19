Моуринью: Азар — невероятный игрок, но недорабатывает на тренировках

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Главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуринью высказал мнение о бельгийском нападающем мадридского «Реала» Эдене Азаре.
Моуринью: Азар — невероятный игрок, но недорабатывает на тренировках
  • Reuters

«Азар — невероятный игрок, но недорабатывает на тренировках. Представьте, как бы он выглядел, если бы на тренировках выкладывался по максимуму. Эден — невероятный парень, он примерный семьянин, и кажется, что он не принадлежит к этому поколению игроков. Он очень тихий и полностью сосредоточен на семье, детях, на родителях. Но он выходит на тренировку каждое утро и мало работает. Когда он выходит на поле, не видно плодов трудной недельной работы, видно лишь отражение его таланта. Если бы он работал, то был бы суперпрофессионалом», — приводит слова Моуринью talkSPORT.

30-летний Азар работал под руководством Моуринью в лондонском «Челси».

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