Ширл оценил шансы сборной России на выход из группы на Евро-2020

Бывший чешский защитник «Зенита» Радек Ширл поделился впечатлениями от чемпионата Европы и высказал мнение о высказал мнение о выступлении сборной России на турнире.

«У меня нет персонально команды, за которую я бы болел. Мне нравится хороший и качественный футбол, где команды активно действуют. Это важно как для зрителей, так и для меня. Я думаю, что все шансы на победу есть у Италии и Бельгии, но этот Евро уже показал, что он может быть непредсказуемым, поэтому с удовольствием буду следить», — приводит слова Ширла «Спорт день за днём».

Он также высказался об игре сборной России на турнире.

«Я не очень хорошо знаю весь состав. Но у этой команды есть потенциал и хорошие шансы на выход из группы. В первую очередь всё будет зависеть от настроя на игру и того, что команда сможет показать», — добавил Ширл.

Российская команда выйдет в плей-офф в случае победы над Данией в матче запланированном на 21 июня, а также в случае ничьей с датчанами при ничье или поражении Финляндии в матче с Бельгией.

Ранее Рашид Рахимов высказал мнение, что России нужно играть смелее в матче Евро-2020 с Данией.