Сборная России по баскетболу победила команду Турции во втором контрольном матче

Мужская сборная России по баскетболу одержала победу над национальной командой Турции в контрольном матче в рамках подготовки к квалификационному турниру Олимпиады в Токио.

Вторая встреча, прошедшая в Стамбуле, завершилась со счётом 77:64 в пользу гостей. В первой игре подопечные Сергея Базаревича проиграли со счётом 62:80.

В рамках подготовки к квалификационному турниру Олимпиады в Токио сборная России также выступит на соревнованиях в литовском Каунасе, где проведёт по два матча со сборными Литвы и Доминиканской Республики.

Олимпийский отборочный турнир пройдёт с 29 июня по 4 июля в хорватском Сплите. Сборная России сыграет на групповом этапе отбора с командами Мексики и Германии, а в параллельной группе встретятся Хорватия, Бразилия и Тунис. По две лучшие команды продолжат борьбу за единственную олимпийскую путёвку в полуфиналах и финале.

Ранее сообщалось, что женская сборная России вышла в плей-офф Евробаскета-2021.