Женская сборная России вышла в плей-офф Евробаскета-2021

Женская сборная России обеспечила себе путёвку в плей-офф чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд 2021 года.

По итогам двух матчей группового этапа российская сборная одержала две победы и гарантированно не опустится ниже третьего места в турнирной таблице группы D. Напрямую в четвертьфинал выйдет команда, занявшая первое место в группе, а сборные, занявшие второе и третье места, разыграют путёвку в 1/4 финала в стыковых матчах.

В заключительном матче групповой стадии россиянки сыграют с командой Франции. Встреча состоится 20 июня.

Ранее сообщалось, что дабл-дабл Мусиной помог сборной России победить команду Хорватии на женском Евробаскете-2021.