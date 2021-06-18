Женская сборная России вышла в плей-офф Евробаскета-2021

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Женская сборная России обеспечила себе путёвку в плей-офф чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд 2021 года.
Женская сборная России вышла в плей-офф Евробаскета-2021
  • © fiba.basketball

По итогам двух матчей группового этапа российская сборная одержала две победы и гарантированно не опустится ниже третьего места в турнирной таблице группы D. Напрямую в четвертьфинал выйдет команда, занявшая первое место в группе, а сборные, занявшие второе и третье места, разыграют путёвку в 1/4 финала в стыковых матчах.

В заключительном матче групповой стадии россиянки сыграют с командой Франции. Встреча состоится 20 июня.

Ранее сообщалось, что дабл-дабл Мусиной помог сборной России победить команду Хорватии на женском Евробаскете-2021.

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