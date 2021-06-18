Дабл-дабл Мусиной помог сборной России победить команду Хорватии на женском Евробаскете-2021

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Женская сборная России одержала победу над национальной командой Хорватии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд 2021 года.
Дабл-дабл Мусиной помог сборной России победить команду Хорватии на женском Евробаскете-2021
  • © fiba.basketball

Встреча завершилась со счётом 76:63 в пользу россиянок.

Самым результативным игроком сборной России стала Раиса Мусина, оформившая дабл-дабл из 19 очков и 14 подборов. Мария Вадеева записала в свой актив 17 очков. Ещё 12 очков команде принесла Елизавета Комарова.

В составе сборной Чехии 25 очков набрала Ивана Дойкич. Ещё 17 очков заработала Ива Слоньшак.

Следующим соперником сборной России станет команда Франции. Матч состоится 20 июня.

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Чехию в стартовом туре женского Евробаскета.

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