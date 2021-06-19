СМИ: ЦСКА запланировал встречу с экс-тренером «Эвертона» Силвой

Руководство московского ЦСКА заинтересовано в бывшем главном тренере английского «Эвертона» Марку Силве.

Как сообщает журналист Николо Скира в Twitter, у клуба и специалиста запланирована встреча.

Силва также известен по работе с «Уотфордом», «Халл Сити», «Олимпиакосом», «Спортингом» и «Эшторилом».

Напомним, 15 июня ЦСКА объявил об отставке наставника команды Ивицы Олича. Исполняющим обязанности главного тренера стал Алексей Березуцкий.

Ранее бывший наставник казахстанского «Тобола» Григорий Бабаян прокомментировал своё назначение в тренерский штаб московского ЦСКА.