СМИ: ЦСКА запланировал встречу с экс-тренером «Эвертона» Силвой

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Руководство московского ЦСКА заинтересовано в бывшем главном тренере английского «Эвертона» Марку Силве.
СМИ: ЦСКА запланировал встречу с экс-тренером «Эвертона» Силвой
  • Reuters

Как сообщает журналист Николо Скира в Twitter, у клуба и специалиста запланирована встреча. 

Силва также известен по работе с «Уотфордом», «Халл Сити», «Олимпиакосом», «Спортингом» и «Эшторилом». 

Напомним, 15 июня ЦСКА объявил об отставке наставника команды Ивицы Олича. Исполняющим обязанности главного тренера стал Алексей Березуцкий.

Ранее бывший наставник казахстанского «Тобола» Григорий Бабаян прокомментировал своё назначение в тренерский штаб московского ЦСКА.

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