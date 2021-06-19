Бабаян: задача — вернуть ЦСКА на утраченные позиции

Бывший главный тренер казахстанского «Тобола» Григорий Бабаян прокомментировал своё назначение в тренерский штаб московский ЦСКА.

«ЦСКА — новый вызов для меня и переход на новый профессиональный уровень. Потому, всё взвесив и обсудив с нашим руководством, я принял решение перейти в ЦСКА. У команды есть трудности, но можно абсолютно ответственно заявлять о том, что ЦСКА — это один из лучших клубов России и один из флагманов футбола в Восточной Европе. Болельщики помнят, что не так давно команда выигрывала Кубок УЕФА, а игроки клуба составляли костяк сборной России. Нашему тренерскому штабу предстоит решить амбициозную задачу: вернуть команду на утраченные позиции. Для меня приглашение в ЦСКА — это большой престиж», — цитирует Бабаяна Sports.kz.

41-летний казахстанский специалист станет одним из ассистентов Алексея Березуцкого, который является исполняющим обязанности главного тренера клуба.

Ранее сообщалось, что Бабаян пополнил тренерский штаб ЦСКА.