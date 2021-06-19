Источник рассказал, почему «Миннесоте» не удаётся договориться о новом контракте с Капризовым

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Журналист The Athletic Майкл Руссо высказался о контрактной ситуации нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова и его возможном возвращении в московский ЦСКА.
Источник рассказал, почему «Миннесоте» не удаётся договориться о новом контракте с Капризовым
  • Reuters

«ЦСКА определённо был бы заинтересован в подписании молодой звезды. Они хотели бы переманить Капризова кучей денег. Для Капризова возможность возвращения в Россию — это рычаг в переговорном процессе с «Миннесотой». «Уайлд» хотят подписать с ним контракт на семь-восемь лет, который сделает его самым высокооплачиваемым игроком в истории франшизы. Лагерь Капризова рассчитывает на более короткий срок соглашения, «мост» на два-три года. Игрок, вероятно, хочет увидеть, продолжит ли команда прогрессировать, прежде чем брать на себя долгосрочные обязательства. «Мост» приведёт к выходу на рынок в 26 или 27 лет, потому Капризов может заработать монструозный контракт в «Миннесоте» или где-то ещё, если станет суперзвездой, а потолок зарплат увеличится. Обе стороны, как кажется, отстаивают свои позиции. У клуба есть опасения, что Капризов может пойти по пути Панарина и покинуть клуб через три года, получив большие деньги в другом месте. А до тех пор, пока контракт не подписан, возможность возвращения Капризова в Москву будет сохраняться», — написал Руссо. 

Капризов заключил соглашение с «Миннесотой» летом 2020 года. В своём первом сезоне в НХЛ Кирилл набрал 51 (27 + 24) очко в 55 матчах регулярного чемпионата, став лучшим бомбардиром среди новичков лиги. 

Ранее сообщалось, что Капризов может покинуть «Миннесоту» и вернуться в ЦСКА.

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