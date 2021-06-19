«Монреаль» обыграл «Вегас» и вышел вперёд в серии плей-офф НХЛ

«Монреаль Канадиэнс» победил «Вегас Голден Найтс» в третьем матче третьего раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, проходившая в «Белл-центре» в Монреале, завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

У победителей дубль оформил Джош Андерсон, ещё одну шайбу забросил Коул Кофилд. В составе проигравших отличились Николя Руа и Алекс Пьетранджело.

Защитник «Канадиенс» Александр Романов участия в матче не принимал.

«Монреаль» вышел вперёд в серии — 2:1. Следующая встреча состоится 21 июня. Начало матча — в 03:00 мск.

Ранее передача Кучерова помогла «Тампе» победить «Айлендерс» и выйти вперёд в серии плей-офф НХЛ.