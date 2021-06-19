«Монреаль» обыграл «Вегас» и вышел вперёд в серии плей-офф НХЛ
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Встреча, проходившая в «Белл-центре» в Монреале, завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
У победителей дубль оформил Джош Андерсон, ещё одну шайбу забросил Коул Кофилд. В составе проигравших отличились Николя Руа и Алекс Пьетранджело.
Защитник «Канадиенс» Александр Романов участия в матче не принимал.
«Монреаль» вышел вперёд в серии — 2:1. Следующая встреча состоится 21 июня. Начало матча — в 03:00 мск.
Ранее передача Кучерова помогла «Тампе» победить «Айлендерс» и выйти вперёд в серии плей-офф НХЛ.