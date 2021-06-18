Российские баскетболисты проиграли команде Турции в контрольном матче

Мужская сборная России по баскетболу потерпела поражение от национальной команды Турции в контрольном матче в рамках подготовки к квалификационному турниру Олимпиады в Токио.

Встреча, прошедшая в Стамбуле, завершилась со счётом 80:62 в пользу хозяев площадки.

В рамках подготовки к квалификационному турниру Олимпиады в Токио сборная России выступит на соревнованиях в литовском Каунасе.

Олимпийский отборочный турнир пройдёт с 29 июня по 4 июля в хорватском Сплите. Сборная России сыграет на групповом этапе отбора с командами Мексики и Германии, а в параллельной группе встретятся Хорватия, Бразилия и Тунис. По две лучшие команды продолжат борьбу за единственную олимпийскую путёвку в полуфиналах и финале.

Ранее сообщалось, что женская сборная России вышла в плей-офф Евробаскета-2021.