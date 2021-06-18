Мазепин — о пятничных тренировках Гран-при Франции: не самый простой день

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Российский гонщик Haas Никита Мазепин прокомментировал свои выступления в пятничных сессиях свободных заездов седьмого этапа «Формулы-1» — Гран-при Франции.
Мазепин — о пятничных тренировках Гран-при Франции: не самый простой день
  • Reuters

«Не самый простой день для нас. Жаркая погода и повышение давления в шинах не подходят нашей машине, которая и без того не способна обеспечить высокую прижимную силу. Первая тренировка прошла гладко, во второй мы также выполнили всю необходимую программу. Мы прекрасно понимаем, на каких именно позициях окажемся в воскресенье, а чтобы побороться с соперниками в субботу, нам придётся серьёзно прибавить», — приводит слова Мазепина пресс-служба Haas.

Он отметил, что выступать на «Поль Рикаре» после гонок в Монако и Баку проще.

«За поворотом ты точно знаешь, что тебя не ждёт стена. У этой трассы свои сложности, которые связаны с особенностями дорожного покрытия, но мне нравится выступать здесь», — добавил россиянин.

По итогам первой сессии Мазепин занял 18-е место с отставанием от лидера в 3,203 секунды, а уже во второй сессии стал последним (+2,679).

Ранее сообщалось, что Ферстаппен стал лучшим во второй практике Гран-при Франции.

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