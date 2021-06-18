Ферстаппен стал лучшим во второй практике Гран-при Франции, Мазепин — 20-й
- Reuters
В своей лучшей попытке Ферстаппен преодолел круг по трассе «Поль Рикар» за 1 минуту 32,872 секунды.
Второй и третий результаты показали пилоты Mercedes Валттери Боттас (+0,008) и Льюис Хэмилтон (+0,253).
Российский гонщик Haas Никита Мазепин завершил сессию с последним, 20-м результатом (+2,679). Его напарник Мик Шумахер — 19-й (+2,640).
Here's how FP2 finished 👀#FrenchGP 🇫🇷 #F1pic.twitter.com/6BIKVUu9kI— Formula 1 (@F1) June 18, 2021
Ранее сообщалось, что Боттас показал лучшее время в первой практике Гран-при Франции.