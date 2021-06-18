Ферстаппен стал лучшим во второй практике Гран-при Франции, Мазепин — 20-й

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Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен показал лучшее время в третьей свободной практике седьмого в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Франции.
Ферстаппен стал лучшим во второй практике Гран-при Франции, Мазепин — 20-й
  • Reuters

В своей лучшей попытке Ферстаппен преодолел круг по трассе «Поль Рикар» за 1 минуту 32,872 секунды.

Второй и третий результаты показали пилоты Mercedes Валттери Боттас (+0,008) и Льюис Хэмилтон (+0,253). 

Российский гонщик Haas Никита Мазепин завершил сессию с последним, 20-м результатом (+2,679). Его напарник Мик Шумахер — 19-й (+2,640).

Ранее сообщалось, что Боттас показал лучшее время в первой практике Гран-при Франции.

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