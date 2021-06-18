Тарасов считает, что будет суперэкспертом и ведущим после завершения карьеры футболиста

Бывший полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Тарасов высказал мнение о том, чем он будет заниматься после завершения спортивной карьеры.

«Я буду суперэкспертом и ведущим, но это всё тогда, когда закончу карьеру футболиста. Мне хочется развиваться во многих направлениях. Для меня главное — чтобы нашёлся тот человек, кто скажет: «Тара, такой человек, как ты нам, нужен в футболе». Деньги мне неважны. Главное, чтобы в меня поверили», — приводит слова Тарасова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что не может сказать, что его будущее будет связанно именно с футболом или чем-то другим.

«Нужно искать себя и пробовать. Буду там, где мне будет комфортно. Я не могу сказать, что это будет футбольная индустрия. У меня есть много направлений, чем я могу заниматься. Главное — получать удовольствие от своей работы. На данном этапе я получаю удовольствие от общения со своей аудиторией», — добавил Тарасов.

Последним клубом 34-летнего Тарасова на данный момент является «Рубин», за который он отыграл 13 матчей и который покинул в декабре 2020 года по истечении контракта.

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