Губерниев поставил себе оценку за эфир Бузовой на «Матч ТВ»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, каким был самый удивительный вопрос, который он услышал после эфира с певицей Ольгой Бузовой на телеканале «Матч ТВ».

«Поразил уровень поддержки! Сколь высок? Настолько, что это можно назвать победой в первом туре. Так что у меня всё нормально», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Также комментатор ответил на вопрос, какую оценку он поставил бы себе за эфир.

«Четвёрку. Почему? Потому что было много вариантов развития событий. Всегда можно сделать чуть-чуть лучше», — сказал он.

Ранее Губерниев рассказал, кого ему не хватает в сборной России.