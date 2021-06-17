Губерниев поставил себе оценку за эфир Бузовой на «Матч ТВ»
- РИА Новости
«Поразил уровень поддержки! Сколь высок? Настолько, что это можно назвать победой в первом туре. Так что у меня всё нормально», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
Также комментатор ответил на вопрос, какую оценку он поставил бы себе за эфир.
«Четвёрку. Почему? Потому что было много вариантов развития событий. Всегда можно сделать чуть-чуть лучше», — сказал он.
Ранее Губерниев рассказал, кого ему не хватает в сборной России.