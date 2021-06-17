Губерниев поставил себе оценку за эфир Бузовой на «Матч ТВ»

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, каким был самый удивительный вопрос, который он услышал после эфира с певицей Ольгой Бузовой на телеканале «Матч ТВ».
Губерниев поставил себе оценку за эфир Бузовой на «Матч ТВ»
  • РИА Новости

«Поразил уровень поддержки! Сколь высок? Настолько, что это можно назвать победой в первом туре. Так что у меня всё нормально», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Также комментатор ответил на вопрос, какую оценку он поставил бы себе за эфир.

«Четвёрку. Почему? Потому что было много вариантов развития событий. Всегда можно сделать чуть-чуть лучше», — сказал он.

Ранее Губерниев рассказал, кого ему не хватает в сборной России.

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