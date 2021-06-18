В «Крыльях Советов» назвали возможным переход Сергеева в ЦСКА

Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Вадим Андреев прокомментировал информацию о переходе нападающего команды Ивана Сергеева в московский ЦСКА.

«Его переход возможен, но он так же близок к тому, чтобы остаться в «Крыльях Советов». Сейчас мы делаем всё возможное, чтобы сохранить Ивана в команде», — цитирует Андреева «Чемпионат».

По словам гендиректора «Крыльев Советов», вопросы о будущем нападающего решатся до 22 июня.

«В «Крылья Советов» никаких предложений не приходило. Возможно, выходили на агента Ивана. Сейчас Сергеев с командой на сборах», — сказал он.

В прошедшем сезоне Футбольной национальной лиги нападающий провёл 42 матча, забил 40 мячей и стал лучшим бомбардиром в истории турнира.

Ранее в ЦСКА рассказали о планах на летнее трансферное окно.