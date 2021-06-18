В «Крыльях Советов» назвали возможным переход Сергеева в ЦСКА
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«Его переход возможен, но он так же близок к тому, чтобы остаться в «Крыльях Советов». Сейчас мы делаем всё возможное, чтобы сохранить Ивана в команде», — цитирует Андреева «Чемпионат».
По словам гендиректора «Крыльев Советов», вопросы о будущем нападающего решатся до 22 июня.
«В «Крылья Советов» никаких предложений не приходило. Возможно, выходили на агента Ивана. Сейчас Сергеев с командой на сборах», — сказал он.
В прошедшем сезоне Футбольной национальной лиги нападающий провёл 42 матча, забил 40 мячей и стал лучшим бомбардиром в истории турнира.
Ранее в ЦСКА рассказали о планах на летнее трансферное окно.